Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
45 минут назад

На горнолыжных курортах Сочи к Рождеству наконец-то выпадет снег

TourDom

На горных курортах Сочи к Рождеству ожидаются долгожданные сильные снегопады. Об этом, в частности, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. «Для лыжников – событие долгожданное, – написал он. – Наша же задача – обеспечить оперативную расчистку дорог и проходов. Для этого в городе подготовлено порядка 250 единиц спецтехники».

На горнолыжных курортах Сочи к Рождеству выпадет снег
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Судя по прогнозам метеосайтов, на Красной Поляне и в Эстосадоке первые осадки могут появиться уже 5 января. 6-го числа обещают усиление снегопада и снижение температуры воздуха ниже нуля. Устойчивую морозную погоду прогнозируют с 7 января.

Туристы, отдыхающие сейчас в горах Сочи, очень ждут снега: ведь из-за аномально теплой погоды открытие полноценного горнолыжного сезона задерживается. «С 2016 года катаюсь в это время и такого не видывала никогда», – пишет одна из лыжниц.

В условиях отсутствия снега курорты ограничивают доступ на склоны. В соцсетях отдыхающие пишут, что не всегда удается купить ски-пасс, даже проживая в отеле на курорте. К началу продаж – к 18 часам – на ресепшен выстраивается очередь из желающих покататься завтра. По словам туристов, 3 января продажу билетов на «Розе Хутор» закрыли уже в 18:45 из-за достижения лимита катающихся.

Сообщают и о больших очередях на подъемники.

Некоторые туристы в отсутствие катания находят себе другие занятия. «Просто в Сочи обалденная погода, хоть и не для горных лыж, к сожалению. Настройтесь на позитив и займите себя еще чем-нибудь. Тут уже кое-где мимоза цветет. Это же какие кадры о новогоднем отдыхе можно сделать».

На курортах сейчас открыты лишь отдельные трассы. На «Розе Хутор» частично работают Б-52, «Тритон», «Каскад», «Вираж», «Змейка». На Красной Поляне доступны для спуска «Восточная» (с 2300 до 2050 м), «Цирк-2», «Аибга», действует сноупарк. «Газпром» открыл «Альпику».

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители