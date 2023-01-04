На горнолыжных курортах Сочи к Рождеству выпадет снег

На горных курортах Сочи к Рождеству ожидаются долгожданные сильные снегопады. Об этом, в частности, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский. «Для лыжников – событие долгожданное, – написал он. – Наша же задача – обеспечить оперативную расчистку дорог и проходов. Для этого в городе подготовлено порядка 250 единиц спецтехники».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Судя по прогнозам метеосайтов, на Красной Поляне и в Эстосадоке первые осадки могут появиться уже 5 января. 6-го числа обещают усиление снегопада и снижение температуры воздуха ниже нуля. Устойчивую морозную погоду прогнозируют с 7 января.

Туристы, отдыхающие сейчас в горах Сочи, очень ждут снега: ведь из-за аномально теплой погоды открытие полноценного горнолыжного сезона задерживается. «С 2016 года катаюсь в это время и такого не видывала никогда», – пишет одна из лыжниц.

В условиях отсутствия снега курорты ограничивают доступ на склоны. В соцсетях отдыхающие пишут, что не всегда удается купить ски-пасс, даже проживая в отеле на курорте. К началу продаж – к 18 часам – на ресепшен выстраивается очередь из желающих покататься завтра. По словам туристов, 3 января продажу билетов на «Розе Хутор» закрыли уже в 18:45 из-за достижения лимита катающихся.

Сообщают и о больших очередях на подъемники.

Некоторые туристы в отсутствие катания находят себе другие занятия. «Просто в Сочи обалденная погода, хоть и не для горных лыж, к сожалению. Настройтесь на позитив и займите себя еще чем-нибудь. Тут уже кое-где мимоза цветет. Это же какие кадры о новогоднем отдыхе можно сделать».