Россияне смогут летать в Кувейт прямыми рейсами

Со 2 февраля впервые откроется прямое авиасообщение между Москвой и Кувейтом. Полеты из Домодедово начнеткувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Об этом сообщает издание www.arabianbusiness.com.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Рейсы будут выполняться на аэробусах А320 4 раза в неделю – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Запланированы удобные слоты. Вылет из Москвы в 00:30, пассажиры прибудут в Эль-Кувейт рано утром, в 05:35. Обратно самолет отправится в 18:45.

Сообщается, что в течение 2023 года перевозчик собирается увеличить периодичность вылетов.

«Мы ожидаем высокого спроса на этот маршрут с первого дня, поскольку наши услуги приходятся на период нехватки рейсов из России», – заявил генеральный директор перевозчика Рохит Рамачандран. Он пояснил, что авиакомпания, в частности, планирует привлекать пассажиров удобными стыковками на маршрутах в Дубай, Шарм-эль-Шейх, города Турции.

Билеты уже появились на сайте авиакомпании. Место на первом рейсе из Москвы 3 февраля сейчас можно забронировать за 390 долларов в одну сторону. Тариф включает провоз до 30 кг багажа. На другую дату, 4 февраля, есть билеты за 268 долларов.

Сейчас россияне могут добраться до Кувейта стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Например, перелет на борту Air Arabia с посадкой в Шардже занимает 8,5 часа и стоит от 21 тыс. руб. в январе, рейсом Emirates с посадкой в Дубае – от 66 тыс. руб.