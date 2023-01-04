В Забайкалье заявили о возобновлении въезда туристов в Китай

Туристическое сообщение между Россией и Китаем возобновляется с 8 января. Пункт пропуска в Забайкальском крае будет открыт. Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
«Работа пассажирского направления МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени (3.00 по московскому)», – сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Чтобы въехать в Китай, у туриста должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не далее как 48 часов назад.