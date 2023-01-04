Самые популярные направления у россиян для отдыха на Рождество

Санкт-Петербург традиционно оказался в тройке самых популярных городов, куда российские туристы планируют отправится в период новогодних праздников. По данным портала OneTwoTrip в топ по количеству поездок на Рождество вошли три российских города.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Так, почти 25% путешественников, заказавших билеты, на рождественских выходных собираются посетить Москву.

Вторым по популярности стал именно Санкт-Петербург. В Северную столицу решили отправиться порядка 23% россиян.

Замыкает тройку лидеров еще один популярный среди российских путешественников город — Сочи. На него приходится около 13% от всех заказов на портале.

Также отмечается, что одними из самых востребованных направлений на Рождество оказались Казань и Нижний Новгород.