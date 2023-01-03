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1 час назад

Туристка нашла потерянный багаж у мусорных баков

TourDom

2 января туристка рассказала в соцсетях о потере авиакомпанией United Airlines ее багажа и о том, как ей удалось его найти. Оказалось, что ее чемодан несколько раз менял свое местонахождение в течение 3 дней. Об этом сообщает турецкое издание airporthaber.com.

Туристка нашла потерянный багаж у мусорных баков
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Валери летела рейсом американской авиакомпании. После того как представитель перевозчика заявил, что ее багаж пропал, женщина сама стала отслеживать его с помощью AirTag, который она поместила в чемодан перед поездкой.

Валери увидела, что ее чемодан часто меняет свое местоположение. С помощью функции Google Street View она обнаружила его в жилом комплексе «у мусорных контейнеров».

Валери сообщила об этом сотрудникам авиакомпании. Ее заверили, что скоро найдут и доставят багаж.

Однако в течение ближайших 3 дней сумка снова меняла свою дислокацию и, несколько раз побывав по разным адресам, включая рестораны и квартиры, наконец прибыла к Валери.

«Мне просто хотелось, чтобы каждый знал, что авиакомпания потеряла мою сумку и лжет об этом. У мусорных баков я нашла другие опустошенные чемоданы с рейсов United Airlines», – пишет Валери.

Ее негативный опыт удалось донести до 20 млн человек – столько людей прочитали ее пост.

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