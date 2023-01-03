Улететь в Турцию недорого можно в ближайшие дни

Билеты в Стамбул и Кайсери предлагаются по низким ценам.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В конце новогодних каникул авиабилеты становятся более доступными. Еще можно приобрести места на рейсах в Турцию – в Стамбул, Анталью, на горный курорт Эрджиес – на ближайшие даты по экономичным ценам.

В частности, в период с 7 по 13 января можно недорого слетать из Москвы в Эрджиес. Перелет авиакомпанией Pegasus Airlines в аэропорт Кайсери, расположенный недалеко от горнолыжного центра, обойдется в 14 тыс. руб. round trip.

За 19 тыс. руб. можно отправиться в Аланью. Билеты на рейсы авиакомпании «Победа» с 6 по 12 января предлагаются за 19 тыс. руб.

Поездка в Стамбул в те же даты будет стоить 24 тыс. руб., если туристы выберут авиакомпанию «Победа» для перелета из Москвы в Турцию и Red Wings для обратного пути.

И наконец, путешествие в Анталью в этот период можно совершить за 28 тыс. руб. на крыльях «Победы» и «России».