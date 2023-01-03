Fly Arna запустит прямые рейсы в Шереметьево

Самолеты Fly Arna будут летать в «Шереметьево» из Еревана с 21 января четыре раза в неделю.

Армянская авиакомпания Fly Arna запускает прямые рейсы в столичный аэропорт Шереметьево с 21 января. Перевозчик будет летать из международного аэропорта Звартноц в Ереване четыре раза в неделю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.