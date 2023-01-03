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2 часа назад

Самолеты Fly Arna будут летать в "Шереметьево" из Еревана с 21 января четыре раза в неделю

Газета.Ruиещё 1

Самолеты Fly Arna будут летать в «Шереметьево» из Еревана с 21 января четыре раза в неделю.

Fly Arna запустит прямые рейсы в Шереметьево
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Армянская авиакомпания Fly Arna запускает прямые рейсы в столичный аэропорт Шереметьево с 21 января. Перевозчик будет летать из международного аэропорта Звартноц в Ереване четыре раза в неделю. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Fly Arna объявляет с 21 января об открытии прямых рейсов в <...> «Шереметьево». <...> Будут выполняться четыре рейса в неделю», — сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря компании Гаяне Антонян, с запуском прямых рейсов клиенты перевозчика смогу путешествовать в Москву удобнее и дешевле.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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