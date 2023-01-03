Турпоток в Кападдокию достиг рекордного уровня

Турпоток в Каппадокию в прошедшем году достиг рекордного уровня в 4 млн 192 тыс. 70 туристов. Об этом сообщили в администрации губернатора турецкой провинции Невшехир.
Наибольший интерес туристов традиционно вызвал музей под открытым небом Гёреме – 1 млн 63 тыс. 517.
Губернатор провинции Инджи Сезер Беджер отметил, что высокий интерес к отдыху в Каппадокии сохраняется в течение всего года, о чем свидетельствует почти 100-процентная заполненность гостиниц региона на Новый год.
Отметим, что турпоток в Каппадокию в 2019 года составил 3 млн 834 тыс. 134, в 2020 году – 992 620, а в 2021 году – 2 млн 285 тыс. 895.