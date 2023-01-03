Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Турпоток в Кападдокию достиг рекордного уровня

RusTurkey.com

Турпоток в Каппадокию в прошедшем году достиг рекордного уровня в 4 млн 192 тыс. 70 туристов. Об этом сообщили в администрации губернатора турецкой провинции Невшехир.

Турпоток в Кападдокию достиг рекордного уровня
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Наибольший интерес туристов традиционно вызвал музей под открытым небом Гёреме – 1 млн 63 тыс. 517.

Губернатор провинции Инджи Сезер Беджер отметил, что высокий интерес к отдыху в Каппадокии сохраняется в течение всего года, о чем свидетельствует почти 100-процентная заполненность гостиниц региона на Новый год.

Отметим, что турпоток в Каппадокию в 2019 года составил 3 млн 834 тыс. 134, в 2020 году – 992 620, а в 2021 году – 2 млн 285 тыс. 895.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители