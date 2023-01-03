Турпоток в Кападдокию достиг рекордного уровня

Турпоток в Каппадокию в прошедшем году достиг рекордного уровня в 4 млн 192 тыс. 70 туристов. Об этом сообщили в администрации губернатора турецкой провинции Невшехир.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

Наибольший интерес туристов традиционно вызвал музей под открытым небом Гёреме – 1 млн 63 тыс. 517.

Губернатор провинции Инджи Сезер Беджер отметил, что высокий интерес к отдыху в Каппадокии сохраняется в течение всего года, о чем свидетельствует почти 100-процентная заполненность гостиниц региона на Новый год.