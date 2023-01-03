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2 часа назад

«Айя-Софью» в Стамбуле за год посетило более 13,5 млн человек

RusTurkey.com

Одну из знаменитых достопримечательностей Стамбула - мечеть «Айя-Софью» в 2022 году посетило более 13,6 млн человек. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Стамбула Али Йерликая.

«Айя-Софью» в Стамбуле за год посетило более 13,5 млн человек
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Губернатор дал высокую оценку инициативе восстановления статуса мечети, что «стало возможным благодаря исторической подписи президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

«Наследие султана Мехмета Фатиха, достопримечательность турецкого мегаполиса - «Айя-Софью» в 2022 году посетило 13 млн 656 тыс. 229 человек», - написал губернатор.

Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,
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