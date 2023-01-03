Китайский туризм возвращается к допандемийному уровню

После оптимизации в КНР политики по профилактике и контролю за распространением коронавируса в стране стали оживать различные отрасли. Одна из них, туризм, демонстрирует потенциал быстрого восстановления до допандемийного уровня, пишет издание China daily.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Показательными в плане возвращения нормальной туристической активности газета называет прошедшие три дня новогодних каникул в столице КНР. В период с 31 декабря по 2 января в Пекине отмечен значительный рост посещаемости гражданами достопримечательностей.

Так, за три дня около 2,7 миллиона граждан побывали в 151 месте проведения культурного досуга в Пекине. Этот показатель составляет 86,4 процента от количества жителей и гостей китайской столицы, посетивших зоны отдыха в 2019 году, пишет газета.

Примечательно, что при этом вырос и доход соответствующих объектов проведения досуга, составивший за три дня 248 миллионов юаней (примерно 35 миллионов долларов), что на 44,5 процента выше, чем в 2019 году. Большой популярностью горожан и гостей Пекина пользовались различные представления. Действующие в столице 75 театров организовали 303 шоу, что сопоставимо с показателями 2019 года.