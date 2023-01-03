Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

TourDom

По данным Яндекс.Расписания, более 40 рейсов задержано или отменено сегодня в аэропортах Москвы.

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Больше всего изменений в графике Домодедово. На 6 часов, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие самолета авиакомпании «ИрAэро» из Стамбула в Москву (IO 428): вместо вечера 3 января (21:00) он прилетит завтра в 03:20.

С серьезным опозданием, на 8 и 7 часов, прилетели ночью пассажиры двух рейсов Pegasus Airlines из Стамбула – PC 386 и PC 389. Самолеты прибыли в Домодедово в 22:30 и 23:38 соответственно.

На 3 часа отложили рейс S7 Airlines в Челябинск: вместо 01:15 по расписанию самолет вылетел по маршруту в 04:30.

Немного позже назначенного времени, на 1 ч 40 мин, авиакомпания S7 повезла своих туристов в Анталью: рейс S7 3739 улетел в 09:17.

В Шереметьево на 8 часов позже расписания вылетел самолет «Аэрофлота» в Оренбург (в 08:05 вместо 00:40).

Задержан до 10:43 рейс нацперевозчика в Каир, который по графику должен был отправиться из Москвы в 08:55. На час позже, в 08:09, вылетел Boeing 737-800 «Аэрофлота» в Шарм-эль-Шейх.

Новости путешествий,АК S7,Аэропорт Шереметьево,Boeing,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители