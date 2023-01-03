В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

По данным Яндекс.Расписания, более 40 рейсов задержано или отменено сегодня в аэропортах Москвы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Больше всего изменений в графике Домодедово. На 6 часов, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие самолета авиакомпании «ИрAэро» из Стамбула в Москву (IO 428): вместо вечера 3 января (21:00) он прилетит завтра в 03:20.

С серьезным опозданием, на 8 и 7 часов, прилетели ночью пассажиры двух рейсов Pegasus Airlines из Стамбула – PC 386 и PC 389. Самолеты прибыли в Домодедово в 22:30 и 23:38 соответственно.

На 3 часа отложили рейс S7 Airlines в Челябинск: вместо 01:15 по расписанию самолет вылетел по маршруту в 04:30.

Немного позже назначенного времени, на 1 ч 40 мин, авиакомпания S7 повезла своих туристов в Анталью: рейс S7 3739 улетел в 09:17.

В Шереметьево на 8 часов позже расписания вылетел самолет «Аэрофлота» в Оренбург (в 08:05 вместо 00:40).