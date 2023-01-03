Новый налог для туристов вызовет рост цен на отдых в Турции

С 1 января 2023 года в Турции вводится налог на проживание в отелях, гостевых домах и прочих местах размещения. Базовая ставка составляет 2% от стоимости проживания с учетом дополнительных услуг. Представители Ассоциации туроператоров России уже заявили, что такое налоговое новшество вызовет рост цен на отдых в Турции, поскольку отели будут закладывать налог в стоимость проживания, пишет «Российская газета».

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Отмечается, что в законе есть исключения для отдельных категорий. В частности, от уплаты налога освобождаются представители дипломатических миссий. Студенты и учащиеся, проживающие в пансионатах и общежитиях, тоже не попадают под новый налог.

Происходящие в мире глобальные изменения, конечно, сказались на условиях и правилах туристической отрасли. Стоимость туристического продукта и услуг увеличивается, комментировал нам ранее старший преподаватель кафедры бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Никита Петренко.