В Турции начали взимать налог за проживание в отелях

В Турции с 1 января начали взимать налог за проживание в отелях. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Отныне все объекты размещения обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. По данным правительственного вестника T.C. Resmî Gazete, турагентства могут начать включать налог в стоимость туров.