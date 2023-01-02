В Турции начали взимать налог за проживание в отелях

В Турции с 1 января начали взимать налог за проживание в отелях. Об этом сообщает "Лента.ру".
Отныне все объекты размещения обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. По данным правительственного вестника T.C. Resmî Gazete, турагентства могут начать включать налог в стоимость туров.
Новый налог не коснется учащихся и студентов, проживающих в общежитиях, кемпингах и пансионатах. Кроме того, налог не придется платить представителям аккредитованных в Турции дипмиссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.
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