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1 час назад

Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столом

Ferra.ru

Шведский стол кажется очень привлекательным выбором. Представьте: вам даётся множество блюд и вы можете взять абсолютно любые из них. Тем не менее некоторые люди совершают ошибки, когда выбирают еду.

Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта по еде Тима Ли, самой большой ошибкой тех, кто предпочитает шведский стол, является то, что люди не оставляют места для пудингов и десертов.

Другой ошибкой можно назвать выбор газированных напитков. А ещё лучше держаться подальше от хлеба.

Также эксперты советуют избегать брать определённые продукты. Это рис, макароны или картофель. Также лучше отказаться от обработанных продуктов, в том числе от картофеля фри, куриных палочек, жареной пищи.

Кроме того, в ограниченных количествах стоит накладывать продукты, содержащие много клетчатки. Это зелёные листовые овощи (салат, шпинат и мангольд), корнеплоды (морковь, картофель, свёкла, репа), сезонные овощи (спаржа, брокколи, кабачки, артишоки, стручковая фасоль), бобовые (нут, чёрная фасоль, чечевица, горох).

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