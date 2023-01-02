Названы в новогодние праздники у россиян популярны конные туры

В России снова набирают популярность конные туры, где можно с ветерком прокатиться на санях, запряженных тройкой. Еще туристы с удовольствием осваивают верховую езду. О зимнем отдыхе россиян рассказала корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Фото: Мир24 Мир24

«И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль три белых коня, эх, три белых коня...» – эта знаменитая песня только в масть лошадей не попала. В упряжке – черные орловские рысаки. В царские времена таких коней можно было увидеть только в императорской тройке, а сегодня на них с ветерком катают всех желающих.

Видео дня

Мало того, что сами красавцы, еще и сбруя нарядная. И обязательно – бубенцы, чтобы слышно было издалека. В старину говорили: за две версты.

Самая быстрая и самая лихая из повозок, она стала символом России. Секрет тройки – в особой технике упряжи и ходе коней. В центре самая крепкая и сильная лошадь – коренник, а по бокам двое так называемых пристяжных. Это помощники коренника. Задача центральной лошади – развить скорость, а пристяжных – ее поддерживать.

Но все решает кучер. Он задает темп и создает тройку на ходу.

«Вот они стоят, три лошади. А когда я поеду на них, раздастся звон бубенцов. Это движение, энергия, дух захватывает», – отметил мастер-наездник русской тройки, начальник конной части КСК Василий Минчев.

На русской упряжке катают во Владимирской области. А еще здесь можно проехаться верхом: выбрать прогулку в зимнем лесу или прокатиться в теплом манеже. На верховые прогулки здесь принимают и детей, и взрослых. Есть лишь ограничение по весу – 90 килограммов. Уровень подготовки значения не имеет: элементарным правилам управления животным научат и выдадут шлем. А в седле достаточно просто довериться лошади и инструктору.

Здесь орловские, русские, вятские рысаки. Но самые покладистые, терпеливые и безотказные – владимирские тяжеловозы. Это богатырские кони. Вот лошадь Ильи Муромца. Один такой конь может сдвинуть три вагона с углем.

Конные прогулки особенно популярны у горожан. И не просто так. Специалисты говорят: лошадь лечит.

«Разрабатывается мышечный корсет – это позвоночник, грудной, поясничный отделы, откуда берутся все проблемы и зажимы в кровеносной системе», – рассказал мастер-наездник Василий Кописки.

Любой контакт с этими животными целебен, считают иппотерапевты. Можно даже просто угостить коня сладеньким или погладить. И уже будет результат.

Лошади – удовольствие не из дешевых. Но если уехать подальше, то можно сэкономить.