Закон об отмене курортного сбора вступил в силу в Абхазии

В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора, принятый парламентом в июле 2022 года, передает «Интерфакс».

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Этот закон действовал в стране с 2006 года и предусматривал курортный сбор в 30 рублей для иностранцев, пребывающих в Абхазии более трех дней.

«Отмена курортного сбора связана с тем, что он не давал значительного финансового эффекта, соответственно, приведет к незначительному уменьшению доходной части госбюджета. Администрирование курортного сбора являлось трудоемким процессом, создавало дополнительную нагрузку на работников налоговых органов», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Абхазии.