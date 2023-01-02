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1 час назад

Закон об отмене курортного сбора вступил в силу в Абхазии

BFM.RUиещё 2

В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора, принятый парламентом в июле 2022 года, передает «Интерфакс».

Закон об отмене курортного сбора вступил в силу в Абхазии
Фото: UnsplashUnsplash

Этот закон действовал в стране с 2006 года и предусматривал курортный сбор в 30 рублей для иностранцев, пребывающих в Абхазии более трех дней.

«Отмена курортного сбора связана с тем, что он не давал значительного финансового эффекта, соответственно, приведет к незначительному уменьшению доходной части госбюджета. Администрирование курортного сбора являлось трудоемким процессом, создавало дополнительную нагрузку на работников налоговых органов», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Абхазии.

Абхазию в 2021 году посетили 1,5 млн человек, курортный сбор составил более 5 млн рублей.

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