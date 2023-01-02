Россияне назвали самые популярные направления для новогоднего отдыха

Более половины россиян отдают предпочтение отдыху внутри страны, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса», –пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков OneTwoTrip, 55 % россиян интересуются поездками внутри страны. Кроме Москвы, в топ-3 городов для отдыха также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Самым популярным направлением для зарубежного отдыха стала Турция.