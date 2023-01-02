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27 минут назад

Россияне назвали самые популярные направления для новогоднего отдыха

РИА "ФедералПресс"

Более половины россиян отдают предпочтение отдыху внутри страны, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне назвали самые популярные направления для новогоднего отдыха
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса», –пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков OneTwoTrip, 55 % россиян интересуются поездками внутри страны. Кроме Москвы, в топ-3 городов для отдыха также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Самым популярным направлением для зарубежного отдыха стала Турция.

Ранее «ФедералПресс» писал, во сколько обойдется отдых в теплых странах на Рождество.

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