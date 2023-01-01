5 мест на планете, куда путешественники не могут попасть

Сегодня многие из нас могут посетить практически любую точку планеты. Но есть также в мире места, куда вход или полностью закрыт, или сильно ограничен. Всего таких мест пять.

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Если вы планируете отправиться в путешествие, то лучше обходить стороной эти места.

Остров Сюртсей. Этот небольшой остров находится недалеко от побережья Исландии. Кроме того, он считается самым молодым островом на планете, а его возраст составляет всего 59 лет. Вход на этот остров воспрещён, так как на его территории проводится научный эксперимент. Учёные следят за тем, как зарождается и развивается экосистема.

Остров Кеймада-Гранди. Его другое название - Змеиный остров. Находится он в нескольких десятках километров от берегов Бразилии. И на одном квадратном месте этого острова можно встретить одну-пять змей, причём зачастую - самых опасных в мире. По этой причине правительство Бразилии и запретило посещение этого острова.

Хранилище Судного дня. Это некий бункер, где хранят семена всех сельскохозяйственных растений, которые известны человеку. Благодаря этому в случае какой-либо катастрофы на планете будет возможность восстановить эти растения. Проникнуть в это хранилище могут только особые гости, причём в определённые дни.

Великий храм Исэ. Он считается одним из самых дорогих в Японии. Попасть туда могут лишь члены королевской семьи.