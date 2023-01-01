5 мест на планете, куда путешественники не могут попасть

Сегодня многие из нас могут посетить практически любую точку планеты. Но есть также в мире места, куда вход или полностью закрыт, или сильно ограничен. Всего таких мест пять.
Если вы планируете отправиться в путешествие, то лучше обходить стороной эти места.
Остров Сюртсей. Этот небольшой остров находится недалеко от побережья Исландии. Кроме того, он считается самым молодым островом на планете, а его возраст составляет всего 59 лет. Вход на этот остров воспрещён, так как на его территории проводится научный эксперимент. Учёные следят за тем, как зарождается и развивается экосистема.
Остров Кеймада-Гранди. Его другое название - Змеиный остров. Находится он в нескольких десятках километров от берегов Бразилии. И на одном квадратном месте этого острова можно встретить одну-пять змей, причём зачастую - самых опасных в мире. По этой причине правительство Бразилии и запретило посещение этого острова.
Хранилище Судного дня. Это некий бункер, где хранят семена всех сельскохозяйственных растений, которые известны человеку. Благодаря этому в случае какой-либо катастрофы на планете будет возможность восстановить эти растения. Проникнуть в это хранилище могут только особые гости, причём в определённые дни.
Великий храм Исэ. Он считается одним из самых дорогих в Японии. Попасть туда могут лишь члены королевской семьи.
Остров Северный Сентинел. На этом острове проживают сентинельцы, которые совсем не заинтересованы во взаимодействии со внешним миром. Более того, они легко могут убить любого непрошеного гостя. Также правительство Индии запретило въезд на этот остров из-за того, что всё племя местных жителей может погибнуть, если им кто-либо передаст болезнь, к которой у них нет иммунитета.