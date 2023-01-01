В России может появиться «Карта туриста»

По словам главы МЭР, такая карта с возможностью безналичной оплаты станет одной из мер для увеличения въездного турпотока.

Также Решетников заявил, что правительство будет прорабатывать вопрос перезапуска электронной визы, что увеличит доступность поездок в РФ. Он назвал это актуальной и острой проблемой, над решением которой необходимо думать вместе с правоохранительными ведомствами, потому что следует учитывать определенные требования безопасности.