Аналитики рассказали, куда поедут россияне в январе

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, куда планируют отправиться туристы из России в январе, пишет РИА «Новости». Оказывается, большая часть пользователей намерена отдохнуть в России. Такое направление для путешествий выбрали 55%. Остальные клиенты сервиса проявляют интерес к заграничным странам.
Если говорить о российских городах, то чаще всего искали билеты в столицу. На Москву пришлось около 20% от всех запросов. Второе по популярности место досталось Сочи – это 12,4%, и третьим идет Санкт-Петербург, которым интересовались почти 11% туристов. Средняя стоимость перелета по этим направлениям в январе 7–7,5 тыс. руб. Также соотечественники интересовались перелетами в Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкалу и другие города.
Из зарубежных направлений популярна Турция. На Стамбул пришлось 12,9% от поисковых запросов. Средняя цена перелета из Москвы, по данным сервиса, 15 тыс. руб. Также популярен Ереван (6,5%) и Пхукет (5,7%). Далее по спросу идут Анталья, Дубай, Бангкок, Ташкент и другие.