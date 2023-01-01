Аналитики рассказали, куда поедут россияне в январе

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, куда планируют отправиться туристы из России в январе, пишет РИА «Новости». Оказывается, большая часть пользователей намерена отдохнуть в России. Такое направление для путешествий выбрали 55%. Остальные клиенты сервиса проявляют интерес к заграничным странам.

Если говорить о российских городах, то чаще всего искали билеты в столицу. На Москву пришлось около 20% от всех запросов. Второе по популярности место досталось Сочи – это 12,4%, и третьим идет Санкт-Петербург, которым интересовались почти 11% туристов. Средняя стоимость перелета по этим направлениям в январе 7–7,5 тыс. руб. Также соотечественники интересовались перелетами в Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкалу и другие города.