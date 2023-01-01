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4 часа назад

Туристам рассказали о трех вариантах нового налога в Турции

runews24.ruиещё 2

Российским туристам рассказали, как будет взиматься налог на проживание в Турции при раннем бронировании. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристам рассказали о трех вариантах нового налога в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Уточняется, что возможны три варианта: налог 2% при заселении по аналогии с курортным сбором в России, доплата за поездку через туристического агента. Либо путешественникам простят эти 2% и не будут брать налог.

В АТОР пояснили, что пока отельеры Турции не решили, будут ли брать доплату за туры, которые забронированы на 2023 год. В каждом отеле оценят реакцию туристов и партнёров, а после это примут решение в отношении сборов по ранним бронированиям.

В Турции налог на проживание вводится с 1 января. Его должны уплачивать отельеры. Налог с середины декабря уже учитывают на размещение на 2023 год. Он затронет путешественников, которые разместятся в пансионатах, гостиницах, мотелях, кемпингах, высокогорных домах

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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