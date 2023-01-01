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3 часа назад

Праздник в самом сердце Армении: как встречают Новый год в Ереване?

Мир24

Новый год отмечают в Армении. Об атмосфере в столице страны узнала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян, которая находится в центре Еревана, на площади Республики, где установлена самая большая елка.

Праздник в самом сердце Армении: как встречают Новый год в Ереване
Фото: Мир24Мир24

Именно сюда жители и гости столицы приходят, чтобы отметить наступление 2023 года. В полночь здесь не так много людей, потому что есть традиция, которая не меняется. В полночь все близкие собираются за праздничным столом дома. Поэтому сюда многие придут уже после семейного застолья. И, как правило, это будет молодежь.

В этом году главная площадь страны особенно хороша. Городские власти потратили свыше 50 миллионов рублей на оформление. Освещение эксклюзивное, поэтому фото и видео получаются очень красочными.

«Я желаю все всего того, что необходимо каждому человеку для счастья. Пусть 2023-й принесет всем побольше удач!» – сказал Дед Мороз.

«Я не замужем и у меня большие ожидания от 2023 года. Буду рада встретить в новом году молодого человека, который поймет меня, все будет хорошо!» – сказала Снегурочка.

«2022-й был успешным для меня, потому что я много путешествовала, работала и училась. Надеюсь, что 2023-й будет еще лучше для всех нас», – поделилась жительница Еревана Элина Антинян.

«Мы отметили 2023-й в радостном настроении, детки наши здоровы, у нас было много удач, страна развивается, много туристов, мы любим свою родину и хотим жить под мирным небом!» – сказала жительница Еревана Мери Хачатрян.

На площади Республики горожане и гости Еревана еще раз соберутся в Рождество, вечером 6 января. Будет литургия, а затем – концерт с участием звезд эстрады. А пока празднуем Новый год!

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