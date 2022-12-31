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28 минут назад

Ждем китайского Нового года: страна готовится открыться для туристов

TourDom

В распоряжение TourDom.ru поступили разъяснения от Министерства транспорта Китая (CAAC) об условиях восстановления международных полетов в КНР. Англоязычный текст адресован иностранным авиакомпаниям, уже выполняющим или планирующим рейсы в Китай, в том числе и российским.

Ждем китайского Нового года: страна готовится открыться для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

CAAC подтверждает, что согласно ранее принятым решениям с 8 января вступает в силу ряд послаблений. Отменяется ограничение, согласно которому каждая иностранная авиакомпания могла выполнять только один рейс в Китай в неделю и только по одному маршруту. Таким образом, с этой даты перевозчики могут восстановить расписание согласно ранее заключенным межправительственным соглашениям.

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Разрешения на чартерные рейсы Китай планирует выдавать «постепенно» и к лету 2023 года полностью вернуться к процедуре, существовавший до пандемии. Со своей стороны CAAS обязуется подготовить аэропорты КНР к увеличению нагрузки, а также проследить, чтобы интересы иностранных авиакомпаний не ущемлялись при определении тарифов на обслуживание.

Прибывающие рейсы в Китай больше не будут разделять по степени риска. Отменяется правило, ограничивающее их максимальную загрузку на уровне 75%. Членам экипажей не придется сдавать тесты и проходить карантин. При этом использование масок остается обязательным как для них, так и для пассажиров.

Один из экспертов обратил внимание, что рейсы из России в Китай уже выполняются («Аэрофлот» с июля летает в Пекин. – Ред.). Все эти послабления очень важны для авиакомпаний, так как ранее китайская сторона оставляла за собой право прекратить полеты на определенный период в случае, если на рейсе оказывались зараженные коронавирусом пассажиры.

Однако ждать увеличения количества рейсов из России в Китай, в том числе восстановления авиаперевозки на курортный остров Хайнань, пока нельзя. Нужно, чтобы Китай сначала возобновил выдачу виз туристам, так как сейчас их могут получить только студенты и предприниматели. «По нашим оценкам, изменения могут произойти после празднования китайского Нового года, то есть не ранее февраля. Тогда и будет открываться авиасообщение», – сообщил редакции руководитель одного из туроператоров. Он также добавил, что российские авиакомпании смогут отправить в Китай только самолеты, очищенные от регистрации в бермудском реестре и зарегистрированные только в России.

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