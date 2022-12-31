Хорватия с 1 января переходит на евро и шенгенские визы

Скоро хорватские куны можно будет увидеть разве что в коллекциях, так как с 1 января страна переходит на расчеты в евро. Параллельное хождение двух валют продлится лишь в первые 14 дней нового года. Как сообщает Euronews, половина банкнот в стране отключена, чтобы их можно было бы быстро перезапустить для выдачи европейской валюты. Одновременно Хорватия станет частью единого визового пространства – с 1 января для въезда понадобится не национальная, а шенгенская виза.

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МИД Хорватии ранее опубликовал разъяснения по этому поводу. Въездные документы начнут оформлять в консульствах страны с 1 января. При этом краткосрочные хорватские визы, если их срок не истек, тоже будут действовать. Въехать по ним можно будет только в Хорватию. У обладателей шенгенов время, проведенное в Хорватии, с нового года суммируется с днями нахождения на территории других государств-членов соглашения. Это 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Подать заявление на получение хорватского шенгена можно по предварительной записи в посольстве в Москве или в региональных визовых центрах. Заявителям стоит учесть, что между Россией и ЕС больше не действует упрощенный визовый режим. Для туристов это означает, что заплатить за оформление придется не 35 евро, а 80.