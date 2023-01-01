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3 часа назад

Туристы не попали на Новый год в Египет из-за отмены рейсов

TourDomиещё 1

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, где и как они встречали Новый, 2023 год. Многие из них отправились на отдых за границу. Кто-то предпочел отметить праздник в кругу семьи, а другим пришлось выходить на работу.

Туристы не попали на Новый год в Египет из-за отмены рейсов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Есть и те, чьи планы на встречу Нового года резко изменились из-за отмены полетной программы авиакомпании iFly в Египет: «Дома встретили, с семьей! А должны были в Сафаге. Я вот думаю, может от чего-то уберегло нас. С семьей везде хорошо! С наступившим всех!!!»

Кто-то встретил Новый год, находясь в поезде, хотя и мечты, по словам комментатора, были немного другими: лежать на пляже на берегу моря.

Из заграничных курортов выбирали в основном те направления, куда можно долететь прямыми рейсами: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Гоа, Шри-Ланка, а также Таиланд. Кроме того, некоторые путешественники отправились во Вьетнам, на Филиппины, в Испанию, Финляндию, США.

На Мальдивах, куда совсем недавно «Аэрофлот» продавал билеты по 8 тыс. руб., тоже были читатели «Крыши». Однако не все встречали Новый год так, как это принято у большинства: «Решили, что лучше поспать ночью и утром пойти на пляж, чем толкаться на пляжной вечеринке)».

Новости путешествий,Аэрофлот,
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