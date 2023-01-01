Туристы не попали на Новый год в Египет из-за отмены рейсов

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали, где и как они встречали Новый, 2023 год. Многие из них отправились на отдых за границу. Кто-то предпочел отметить праздник в кругу семьи, а другим пришлось выходить на работу.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Есть и те, чьи планы на встречу Нового года резко изменились из-за отмены полетной программы авиакомпании iFly в Египет: «Дома встретили, с семьей! А должны были в Сафаге. Я вот думаю, может от чего-то уберегло нас. С семьей везде хорошо! С наступившим всех!!!»

Кто-то встретил Новый год, находясь в поезде, хотя и мечты, по словам комментатора, были немного другими: лежать на пляже на берегу моря.

Из заграничных курортов выбирали в основном те направления, куда можно долететь прямыми рейсами: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Гоа, Шри-Ланка, а также Таиланд. Кроме того, некоторые путешественники отправились во Вьетнам, на Филиппины, в Испанию, Финляндию, США.