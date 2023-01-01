Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Сочи за год посетило рекордное за последние 100 лет количество туристов

Реальное время

За 2022 год Сочи принял 7,2 миллиона туристов. Это максимальное количество за последние 100 лет, сообщают "Известия".

Сочи за год посетило рекордное за последние 100 лет количество туристов
Фото: Реальное времяРеальное время

— Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность, прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе, — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также он подчеркнул, что в течение последних лет фиксируется увеличение турпотока. Копайгородский объяснил, что это происходит в связи с внедрением концепции "ВместеVСочи" и высоких стандартов высокого сезона.

Рекордный турпоток по итогам 2022 года ожидается и в Казани. Город входит в тройку лидеров российских туристических центров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители