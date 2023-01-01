Сочи за год посетило рекордное за последние 100 лет количество туристов

За 2022 год Сочи принял 7,2 миллиона туристов. Это максимальное количество за последние 100 лет, сообщают "Известия".

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— Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность, прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе, — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также он подчеркнул, что в течение последних лет фиксируется увеличение турпотока. Копайгородский объяснил, что это происходит в связи с внедрением концепции "ВместеVСочи" и высоких стандартов высокого сезона.