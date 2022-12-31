Как работают туроператоры в новогодние праздники

В канун Нового года туроператоры традиционно сообщают о графике работы офисов в праздники – выходных в каникулы у представителей сферы туризма немного, они остаются на связи практически всегда.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Например, ANEX Tour заранее предупредил, что 31 декабря в Москве рабочий день продлится до 16:00, а в некоторых региональных офисах – до 17:00. Воскресенье, 1 января, и пятница, 7-е, объявлены выходными днями, а в период с 2 по 6 января компания работает в режиме с 9:00 до 18:00.

В случае возникновения нештатных ситуаций на отдыхе туристов просят обращаться на горячую линию по телефону, указанному в ваучере, или связаться с представителем принимающей компании.

По информации туроператора Библио-Глобус, в Москве, Санкт-Петербурге, а также региональных офисах 31 декабря рабочий день тоже завершается в 16:00, 1 января – выходной, 2–7 января сотрудники выйдут с 10 утра и до 17:00. В воскресенье, 8 января, – выходной.

В TEZ TOUR разместили объявление, что фронт-офис на Газетном переулке 3, 4, 5, 6 января 2023 года работает в дежурном режиме «почта», все срочные вопросы просят направлять по указанным e-mail.