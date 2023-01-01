Туристов в Австралии заставят платить за фото у достопримечательностей

Так, платно с этого времени можно будет побывать на водопадах Эдит, в национальном парке Литчфилд и на горячих источниках Матаранки. Отмечается, что из 85 парков и заповедников, которые находятся в ведении правительства Северной территории, плату с гостей начнут взимать в 50.