Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Туристов в Австралии заставят платить за фото у достопримечательностей

Мир новостей

Так, платно с этого времени можно будет побывать на водопадах Эдит, в национальном парке Литчфилд и на горячих источниках Матаранки. Отмечается, что из 85 парков и заповедников, которые находятся в ведении правительства Северной территории, плату с гостей начнут взимать в 50.

Туристов в Австралии заставят платить за фото у достопримечательностей
Фото: Мир новостейМир новостей

Правительство сообщило, что семейный билет на день будет стоить 25 долларов. Поездки на 2 недели обойдутся в 75 долларов. Для местных жителей визиты останутся бесплатными.

Эксперты выражают опасения, что из-за этого нововведения может значительно снизиться количество фотографий достопримечательностей территории в социальных сетях. При этом указывается, что собранные дополнительные средства помогут поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители