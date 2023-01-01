Туристов в Австралии заставят платить за фото у достопримечательностей

Так, платно с этого времени можно будет побывать на водопадах Эдит, в национальном парке Литчфилд и на горячих источниках Матаранки. Отмечается, что из 85 парков и заповедников, которые находятся в ведении правительства Северной территории, плату с гостей начнут взимать в 50.
Правительство сообщило, что семейный билет на день будет стоить 25 долларов. Поездки на 2 недели обойдутся в 75 долларов. Для местных жителей визиты останутся бесплатными.
Эксперты выражают опасения, что из-за этого нововведения может значительно снизиться количество фотографий достопримечательностей территории в социальных сетях. При этом указывается, что собранные дополнительные средства помогут поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.