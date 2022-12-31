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40 минут назад

Названа вторая по частоте причина травм бортпроводников

Мира Маркина

Представители Ассоциации бортпроводников (AFA-CWA) назвали вторую по значимости причину травм членов экипажа. Однако пострадать от нее могут и пассажиры.

Названа вторая по частоте причина травм бортпроводников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В самолетах существует система метеорадара, которая позволяет прогнозировать турбулентность. Однако это не может гарантировать, что экипаж и пассажиры не столкнутся с ней во время полета.

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Чтобы избежать серьезных травм, пассажирам рекомендуют оставаться пристегнутыми на протяжении всего полета. Но в случае со стюардессами и бортпроводниками эта рекомендация невыполнима.

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