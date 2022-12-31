Какие страны лидируют в рейтингах удовлетворенности туристов в 2022 году

По данным афинской ежедневной газеты Ekathimerini, за первые 11 месяцев этого года показатель удовлетворенности Греции составил 87%, за ней следует Кипр с 85,6%.

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Интересно, что в 2019 году этот показатель у Греции составлял 87,1%, а на втором месте шла Хорватия — 85,5%.

Несмотря на то, что Греция опередила всех по общему индексу удовлетворенности, в отдельных категориях, таких как чистота, развлечения или даже еда, она сталкивается с серьезной конкуренцией. При этом данные, предоставленные Институтом Греческой конфедерации туризма (INSETE), показали, что более 80% туристов в Греции получили положительные впечатления от путешествия.

Данные института также показывают, что до ноября этого года Греция занимала первое место в рейтинге удовлетворенности отелями с показателем 86,8 процента. Хорватия и Кипр занимают второе место с 84,9%, за ними следуют Испания — 84,1%, Италия — 83,1% и Турция — 80,5%, в то время как Франция оказалась последней с 78,4%.

Более того, по уровню чистоты в отелях Кипр занимает первое место с 91,8%, за ним следует Италия с 91,7%, а Греция занимает третье место — 90,6%.

В то же время в категории продуктов питания и напитков лидирует Турция с рейтингом 84,3%; Кипр — второй с 84,2%, а Греция — третья с 82,7%.

С точки зрения местоположения Турция занимает первое место — 90,4%, далее идет Кипр — 90,3%, а Греция находится на пятом месте — 87,3%.

Первое место в категории «Соотношение цены и качества» снова занимает Турция с 86,8%, за ней следуют Кипр с 86,6% и Греция с 85,1%.

Ранее читатели журнала Condé Nast выбрали Грецию в качестве шестого лучшего туристического направления в этом году. Названная лучшим местом отдыха, Греция заняла шестое место с результатом 89,97 балла, чуть опередив Данию и Великобританию.