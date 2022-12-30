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16 минут назад

Рейсы в Таиланд и Армению из Москвы задержаны на 8–9 часов

TourDom

Пассажир рейса авиакомпании Red Wings Александр, который должен был вылетать из Москвы в Утапао в 21:10 (рейсом WZ 3079), сообщил редакции TourDom.ru, что сегодня самолеты перевозчика отправляются из Домодедово с большими задержками.

Рейсы в Таиланд и Армению из Москвы задержаны на 8–9 часов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, рейс в Ереван WZ 4325 вместо 13:25 вылетит в 21:50, на 8 часов позже времени, указанного в расписании. Вылет в Утапао перенесен с 21:10 на 06:45 утра 31 декабря, задержка составит более 9 часов.

На рейс в Армению запланирован Боинг В777-200. Судя по информации сайта flightradar24, воздушное судно находится в аэропорту Домодедово, можно предположить его поломку.

Туристы, которые должны отправляться в Таиланд, волнуются: прибытие самолета на курорт ожидается в 20:30 по местному времени. «Думаю, что этот борт сначала выполнит задержанный рейс в Ереван, вернется и уже потом полетит в Утапао, – говорит Александр. – Есть риск, что пассажиры встретят Новый год в самолете или на паспортном контроле в тайском аэропорту».

По его словам, информация о задержке вылета появилась в 13:30, поэтому его семья не поехала в Домодедово. Другим пассажирам рейса, прибывшим в аэропорт, авиакомпания предоставила напитки и питание, а также гостиницу. Об этом редакции TourDom.ru сообщил представитель туроператора.

На горячей линии Red Wings подтвердили, что оба рейса – в Ереван и в Утапао – выполнит один и тот же самолет. В Армению он прибудет в 01:49, к 5 часам утра вернется в Москву и в 06:45 повезет туристов в Таиланд. Причину задержки в кол-центре назвать затруднились.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Red Wings,
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