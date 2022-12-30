Россияне посетили пустыню в ОАЭ и предостерегли от ошибки

Путешественники из России посетили Объединенные Арабские Эмираты и призвали соотечественников не повторять их ошибок.
Россияне решили отправиться на экскурсию в пустыню Руб-Аль-Хали, но прогулку испортили французские попутчики. Они поставили свои собственные желания выше всех остальных в группе, фактически наплевав на граждан РФ, пожаловалась автор поста на платформе «Яндекс.Дзен».
Туристка рекомендовала бронировать машину исключительно на свою компанию, чтобы в полной мере насладиться красотой пустыни. Это обойдется немного дороже, но в конце не будет такого разочарования.