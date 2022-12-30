Россияне посетили пустыню в ОАЭ и предостерегли от ошибки

Путешественники из России посетили Объединенные Арабские Эмираты и призвали соотечественников не повторять их ошибок.

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Россияне решили отправиться на экскурсию в пустыню Руб-Аль-Хали, но прогулку испортили французские попутчики. Они поставили свои собственные желания выше всех остальных в группе, фактически наплевав на граждан РФ, пожаловалась автор поста на платформе «Яндекс.Дзен».