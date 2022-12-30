Названа категория чаще всего покупающих курортную недвижимость россиян

Главными российскими покупателями курортной недвижимости стали мужчины с семьей от 40 до 60 лет. Категории граждан, которые чаще всего приобретают дорогое жилье, назвали эксперты девелопера FIVE, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Доля состоятельных семейных мужчин от общего количества покупателей курортной недвижимости к концу 2023 года составила 60 процентов, при этом 30 процентов из них живут в Москве. Кроме москвичей, такое жилье пользуется популярностью в Новосибирске (29 процентов) и Сочи (13 процентов). 86 процентов мужчин-покупателей имеют детей. В общем за 2022 год число семейных клиентов увеличилось с 50 до 76 процентов.

Высокобюджетное жилье наиболее интересно представителям сферы строительства, недвижимости, ресторанного бизнеса, IT и нефтегазовой промышленности. При формировании предложения учитываются предпочтения трех групп покупателей: молодых семей, пожилых состоявшихся людей и успешной состоятельной молодежи. Семьи чаще всего выбирают апартаменты средней площади стоимостью от 200 миллионов рублей, клиенты старше 60 лет — апартаменты от 150 квадратных метров, пентхаусы и виллы, а молодые люди — апартаменты-студии площадью около 50 «квадратов» стоимостью от 175 миллионов рублей.