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53 минуты назад

Таиланд в 2023 году планирует принять до 1 млн российских туристов

ТАСС

Таиланд планирует в 2023 году принять от 900 тыс. до 1 млн российских туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд в 2023 году планирует принять до 1 млн туристов из РФ
Фото: unsplashunsplash

"В 2023 году Таиланд ставит своей задачей восстановить объемы российского турпотока до уровня 60-65% от значений 2019 года. Таким образом, Таиланд намерен принять в 2023 году порядка 900 тыс. - 1 млн туристов из России. Из них в первом квартале 2023 года - более 377,5 тыс. туристов из РФ", - отмечается в сообщении.

За 11 месяцев 2022 года Таиланд принял 256,5 тыс. российских туристов. Согласно данным Туристического управления Таиланда, по итогам первых 20 дней декабря в королевство приехали 110,1 тыс. россиян. Таким образом, к 20 декабря уже были превышены значения ноябрьского турпотока (109,4 тыс. туристов). По прогнозам экспертов, российский турпоток в Таиланд за 2022 год составит 410 тыс. человек. Это около 28% от турпотока по итогам 2019 года, рассказали в АТОР.

Туроператоры называют прогнозы по турпотоку реальными при условии стабильной политической и экономической ситуаций в мире. Кроме того, турпоток в страну стимулируют обширные полетные программы чартерных и регулярных перевозчиков из Москвы и регионов и, как следствие, хорошие тарифы на перелеты и привлекательные цены на пакетные туры.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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