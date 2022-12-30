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32 минуты назад

В аэроэкспрессах запустили поздравления от артистов Московского губернского театра

Москва24

В аэроэкспрессах запустили аудиопоздравления с Новым годом от артистов Московского губернского театра, сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".

В аэроэкспрессах запустили поздравления от артистов театра
Фото: Москва24Москва24

"В поездах "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения зазвучали голоса артистов Московского губернского театра", – отметили в сообщении.

В компании уточнили, что поздравления пассажиры смогут услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. В этом году с праздником поздравляют актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологривый. Пассажиры услышат новогодние поздравления до 5 января. Также в залах ожидания компании "Аэроэкспресс" установили елочные и световые гирлянды.

Новости путешествий,Карина Андоленко,Антон Хабаров,
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