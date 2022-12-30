В аэроэкспрессах запустили поздравления от артистов театра

В компании уточнили, что поздравления пассажиры смогут услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. В этом году с праздником поздравляют актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологривый. Пассажиры услышат новогодние поздравления до 5 января. Также в залах ожидания компании "Аэроэкспресс" установили елочные и световые гирлянды.