В аэроэкспрессах запустили поздравления от артистов театра

В аэроэкспрессах запустили аудиопоздравления с Новым годом от артистов Московского губернского театра, сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".
"В поездах "Аэроэкспресс" на всех направлениях движения зазвучали голоса артистов Московского губернского театра", – отметили в сообщении.
В компании уточнили, что поздравления пассажиры смогут услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. В этом году с праздником поздравляют актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологривый. Пассажиры услышат новогодние поздравления до 5 января. Также в залах ожидания компании "Аэроэкспресс" установили елочные и световые гирлянды.