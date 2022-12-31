Две трети россиян проведут новогодние каникулы дома

Новый год продолжает оставаться праздником домоседов.

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Исследование социологов показало, что почти шестьдесят процентов россиян в течение новогодних каникул предпочтут неактивный отдых.

Сон, телевизор и даже отключенные телефоны – и все это не выходя из дома по несколько дней подряд, станут главным правилом их новогоднего отдыха.

Лишь около десяти процентов респондентов собираются в первой декаде января путешествовать и в целом провести его активно.