Две трети россиян проведут новогодние каникулы дома

Новый год продолжает оставаться праздником домоседов.
Исследование социологов показало, что почти шестьдесят процентов россиян в течение новогодних каникул предпочтут неактивный отдых.
Сон, телевизор и даже отключенные телефоны – и все это не выходя из дома по несколько дней подряд, станут главным правилом их новогоднего отдыха.
Лишь около десяти процентов респондентов собираются в первой декаде января путешествовать и в целом провести его активно.
Остальные граждане будут в праздничные дни трудиться, причем, как на основной работе, так и на подработке.