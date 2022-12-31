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1 час назад

Две трети россиян проведут новогодние каникулы дома

Inc-Newsиещё 1

Новый год продолжает оставаться праздником домоседов.

Две трети россиян проведут новогодние каникулы дома
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование социологов показало, что почти шестьдесят процентов россиян в течение новогодних каникул предпочтут неактивный отдых.

Сон, телевизор и даже отключенные телефоны – и все это не выходя из дома по несколько дней подряд, станут главным правилом их новогоднего отдыха.

Лишь около десяти процентов респондентов собираются в первой декаде января путешествовать и в целом провести его активно.

Остальные граждане будут в праздничные дни трудиться, причем, как на основной работе, так и на подработке.

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