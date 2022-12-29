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49 минут назад

Израильская авиакомпания возобновит полёты в Турцию

Большая Азия

Израильская авиакомпания Arkia в феврале 2023 года возобновит полеты в Турцию после пятнадцатилетнего перерыва. Об этом сообщает в среду газета «Таймс оф Исраэл».

Израильская авиакомпания возобновит полёты в Турцию
Фото: Большая АзияБольшая Азия

По ее данным, Arkia в феврале 2023 года начнет осуществлять регулярные рейсы в Стамбул, а полеты в Анталью начнутся через месяц.

Arkia стала первой израильской авиакомпанией, объявившей о возобновлении рейсов в Турцию, приостановленных полтора десятилетия назад из-за опасений в области безопасности, отмечает издание.

4 сентября кабмин Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию. Возобновление полетов израильских авиакомпаний в Турцию является следствием восстановления дипломатических отношений между двумя странами, о котором было объявлено 17 августа текущего года.

«Таймс оф Исраэл» указывает, что заявление авиакомпании Arkia было сделано на следующий день после того, как новый посол Израиля в Анкаре Ирит Лиллиан вручила верительные грамоты президенту Турции Тайипу Эрдогану.

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