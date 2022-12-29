Туристка объяснила, зачем носит камни в карманах на Маврикии

Россиянка, побывавшая на острове Маврикий, объяснила привычку носить камни в карманах. Подробностями девушка поделилась с TourDom.
Так, по словам туристки, ее обязательным атрибутом поездки стали камни. Девушка объяснила, что она боится бродячих собак, а их оказалось много на острове, и ей пришлось защищаться от них камнями.
"Чипированы, но собираются в стаи, одна-две не страшно, можно удрать, а вот когда стая, это страшно. Один раз мотоциклист даже остановился сам, видя, что я остановилась и боюсь, отогнал их", — рассказала путешественница.