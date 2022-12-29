Названы три самых популярных страны для летающих бизнес-классом россиян

В 2022 году самыми популярными зарубежными странами для бронирования авиабилетов в бизнес-класс стал Кипр, ОАЭ и Египет. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В тройку самых популярных маршрутов вошли отправления из Москвы в Ларнаку (5,18 процента от общего количества заказов), в Дубай (5,12 процента) и Хургаду (3,67 процента). Также специалисты назвали востребованными перелетами рейсы из столицы в Бодрум (3,41 процента), Бангкок (3,31 процента), Лондон (3,21 процента), Каир (3,14 процента) и Тбилиси (3,01 процента).

Отмечается, что внутри страны россияне чаще всего летали бизнес-классом из Петропавловска-Камчатского (1,5 процента от общего числа авиазаказов). Второе место досталось Горно-Алтайску (1,35 процента), третье — Владивостоку (1,2 процента). Кроме того, в список попали Салехард, Нерюнгри, Магадан, Хабаровск, Новокузнецк, Южно-Сахалинск и Ухта.

Наибольшим спросом бизнес-класс пользовался на рейсе Иркутск — Москва, доля перелетов по направлению составила 0,5 процента. Обратный маршрут набрал 0,47 процента, а из столицы в Красноярск — 0,45 процента. Помимо прочего, россияне активно путешествовали бизнес-классом из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи: 0,35 и 0,33 процента соответственно.