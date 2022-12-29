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2 часа назад

Более 17 миллионов туристов отдохнули на Кубани

РИА "ФедералПресс"

«Турпоток составил 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года. Наша задача – двигаться вперед», – сообщили в администрации Краснодарского края. Чтобы в будущем наращивать турпоток и размещать всех туристов с комфортом, на данный момент в регионе достраивают 39 новых отелей. Подписано 17 инвестсоглашений почти на 170 млрд рублей, отметили власти региона. В крае уже есть объекты, работающие по международным стандартам «все включено». Отметим, в феврале 2022 года закрылись аэропорты в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Единственной воздушной гаванью, принимающей авиапассажиров, остался аэропорт Сочи. Ранее «ФедералПресс» писал, что поездки на Черное море попали в набор для расчета инфляции. Фото: ФедералПресс / Оксана Дякина

Более 17 миллионов туристов отдохнули на Кубани
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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