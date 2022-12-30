Стюардесса назвала один опасный предмет на борту

Бывшая стюардесса назвала бортовые наушники одним из самых опасных предметов для пассажиров. Своим мнением она поделилась на форуме Quora. На публикацию обратило внимание издание LADbible.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам бортпроводницы, наушники на борту самолета могут содержать на себе множество микробов и грязи, поскольку ими ежедневно пользуются десятки человек. При этом мягкие накладки заменяются только в том случае, если они порвались. Она обратила внимание, что во времена распространения коронавируса эта проблема становится все более острой. Стюардесса рекомендовала пассажирам приносить с собой на борт собственные наушники, поскольку даже самая дешевая техника будет безопаснее и чище, чем бортовая.

Бортпроводница также обратила внимание на бортовые подушки и одеяла. Как только самолет приземляется, члены экипажа собирают одеяла и просто складывают для следующего рейса, заметила она. «По крайней мере, они достаточно щедры, чтобы менять хотя бы чехлы на подушках», — заключила девушка.