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1 час назад

Россиянам раскрыли стоимость горнолыжного отдыха в 2023 году

Lenta.ru

Туроператоры раскрыли россиянам, планирующим горнолыжный отдых в 2023 году, стоимость путешествия. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли стоимость горнолыжного отдыха в 2023 году
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По информации Coral Travel, на посленовогодние даты отечественные туристы еще могут забронировать номера в отелях Сочи. Так, свободные места имеются в отеле Courtyard Marriott на «Красной Поляне», а также в гостиницах «Грейс Олимпия», «Грейс Империал», «Грейс Калипсо» в Эсто-Садке. Цены стартуют от 4,5 тысячи рублей в сутки на человека.

Провести зимний отпуск на курорте «Роза Хутор» туристам предложили в отеле категории четыре звезды Rosa Springs с собственным спа-центром с бассейном и минеральным источником. Стоимость номера после Нового года начинается от 21,4 тысячи рублей с человека за ночь. Также бюджетно отправиться в начале 2023 года можно в Приэльбрусье (цена за проживание — от 2,9 тысячи рублей в сутки за одного), в Шерегеш (от 4,4 тысячи рублей) и на Камчатку (от 12,8 тысячи рублей).

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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