Пассажиропоток ярославского аэропорта за год снизился на 18%

Услугами аэропорта Туношна в Ярославской области с января по декабрь воспользовались 80,2 тыс. человек, из-за ограничения полетов в аэропорты на юге России этот показатель за год сократился на 18%. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента транспорта Ярославской области.

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"С января по декабрь 2022 года услугами аэропорта Туношна воспользовались 80,2 тыс. человек. В 2021 году этот показатель составил 98,6 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в департаменте, сокращение показателя связано с временным ограничением полетов в некоторые аэропорты на юге России.

"Несмотря на временные ограничения ярославский аэропорт показал хорошую статистику за год. Мы продолжим работать над расширением маршрутной сети аэропорта, чтобы жители области могли путешествовать с максимальными удобствами", - пояснили в пресс-службе.

Из Ярославля можно улететь в Архангельск, Казань, Минеральные Воды, Сочи и Санкт-Петербург. С 1 января 2023 года прямые рейсы в Санкт-Петербург будут отправляться ежедневно. Авиаперевозки осуществляют авиакомпании "Северный ветер", "Азимут" и "ЮВТ Аэро".

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских.