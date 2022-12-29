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23 минуты назад

Международный аэропорт Дубая предупредил пассажиров о пиковой загрузке

TourDom

Международный аэропорт Дубая 2 января готовится обслужить 257 тыс. пассажиров. Этот день будет самым напряженным в текущем сезоне. Он станет хорошей проверкой для гавани, хотя показатели пиковых нагрузок допандемийного времени были чуть выше. А всего с 27 декабря по 4 января хаб примет около 2 млн человек.

Аэропорт Дубая предупредил пассажиров о пиковой загрузке
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Из-за грядущего часа пик вылетающим рекомендуют прощаться с друзьями и родственниками дома, так как в терминалы в это время будут пускать только пассажиров. Также для экономии времени лучше всего взвесить багаж перед приездом в аэропорт, подготовить документы и еще раз убедиться в отсутствии запрещенных предметов, чтобы максимально быстро пройти досмотр.

Онлайн-регистрация и самообслуживание, где это возможно, в приоритете. Семьям с пассажирами старше 12 лет рекомендуют использовать автоматизированные коридоры Smart Gates для ускорения процесса паспортного контроля.

Путешественников просят закладывать дополнительное время на дорогу из-за возможных пробок. Лучше всего выбрать метро, которое будет работать круглосуточно с 31 декабря по 1 января. Но при этом пассажиров просят не прибывать в воздушную гавань с большим запасом – например, вылетающих из терминала 1 раньше чем за 3 часа до вылета в аэропорту не ждут.

Ну а встречающим рекомендуется использовать специальные автостоянки аэропорта или услуги парковщика, чтобы принять своих гостей с комфортом. К выходам из зоны прилета в терминалах 1 и 3 будут допускать только общественный транспорт.

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