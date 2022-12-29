Россияне заполонили Таиланд в ноябре

Число туристов, приехавших за ноябрь в Таиланд из России, во много раз превысило таковое из других стран. Об этом сообщает Reuters.
Согласно данным агентства, в ноябре на отдых в королевство приехали 108 985 российских туристов. Это 60% от числа туристов из России в ноябре 2019 года, перед введением ковидных ограничений.
За ноябрь этого года больше туристов посетило Таиланд только из Малайзии (258 873 человек) и Индии (145 628 туристов), таким образом, Россия оказалась на третьем месте. Из всех тайских курортных зон самой популярной у российских отдыхающих стал остров Пхукет, четверть отдыхающих там — россияне.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году в том числе из-за проблем с перелетами.
Среди прочих преград эксперт назвал отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок. Так, если раньше билет можно было приобрести в среднем за €300-400, то сейчас цена варьируется от €1 тыс. А время в полете до европейских стран теперь занимает 8-24 часов.