Россияне заполонили Таиланд в ноябре

Число туристов, приехавших за ноябрь в Таиланд из России, во много раз превысило таковое из других стран. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным агентства, в ноябре на отдых в королевство приехали 108 985 российских туристов. Это 60% от числа туристов из России в ноябре 2019 года, перед введением ковидных ограничений.

За ноябрь этого года больше туристов посетило Таиланд только из Малайзии (258 873 человек) и Индии (145 628 туристов), таким образом, Россия оказалась на третьем месте. Из всех тайских курортных зон самой популярной у российских отдыхающих стал остров Пхукет, четверть отдыхающих там — россияне.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году в том числе из-за проблем с перелетами.