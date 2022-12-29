Россияне начали раньше планировать поездки в праздники

— В среднем, пользователи «Яндекс Путешествий» бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней, — говорится в материале.