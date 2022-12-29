Перечислены сувениры, с которыми не пустят в самолет

Путешественники приобретают сувениры либо для себя – в память о поездке, либо для близких. Однако далеко не все памятные вещицы стоят своих денег. Ведь некоторые из них придется вовсе оставить в аэропорту. Что не следует покупать туристам, порталу Travel + Leisure рассказала эксперт по шопингу Кристен Галл.

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Стеклянные шары “со снегом” – сувенир, не менее популярный, чем магниты. Однако если вы решите взять его с собой в ручную кладь, то служба безопасности аэропорта имеет право не пустить вас с ним на борт. Ведь неизвестно, сколько в нем жидкости содержится, поясняет Галл.

Еще одна распространенная ошибка туристов – пытаться вывезти местные продукты и вина. В некоторых странах таможенным законодательством установлен запрет на это. Поэтому прежде чем приобретать вкусные сувениры, изучите правовую информацию.

Также собеседница портала рекомендовала избегать приобретения тяжелых, хрупких и крупных сувениров. За провоз негабаритного багажа вас могут попросить доплатить.