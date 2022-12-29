Составлен рейтинг популярных стран на новогодние каникулы

Новогодние праздники – самые длинные в году. И некоторые россияне используют их как возможность отправиться в путешествие. Специалисты сервиса бронирования авиабилетов “Купибилет” выяснили, куда отправятся соотечественники уже на следующей неделе. Соответствующая новость опубликована на портале РИА Новости.

Абсолютным лидером в топе востребованных направлений стала Турция – 28% путешественников поедут в эту страну. Около 16% клиентов сервиса поедут на праздники в Армению. Следующие за лидерами рейтинга страны расположились в таком порядке:

Израиль и Азербайджан — 7%,

Узбекистан — 5%,

ОАЭ – 3%,

Таиланд и Египет – 2%.

Также эксперты обнаружили, что стоимость билетов за рубеж на Новый год (и последующие дни) в среднем за год увеличилась на 68% – до 23,2 тысячи рублей. Выросла цена и на внутренние перелеты – на 28% или до восьми тысяч рублей.