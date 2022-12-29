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2 часа назад

Составлен рейтинг популярных стран на новогодние каникулы

Мира Маркина

Новогодние праздники – самые длинные в году. И некоторые россияне используют их как возможность отправиться в путешествие. Специалисты сервиса бронирования авиабилетов “Купибилет” выяснили, куда отправятся соотечественники уже на следующей неделе. Соответствующая новость опубликована на портале РИА Новости.

Абсолютным лидером в топе востребованных направлений стала Турция – 28% путешественников поедут в эту страну. Около 16% клиентов сервиса поедут на праздники в Армению. Следующие за лидерами рейтинга страны расположились в таком порядке:

  • Израиль и Азербайджан — 7%,
  • Узбекистан — 5%,
  • ОАЭ – 3%,
  • Таиланд и Египет – 2%.

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Также эксперты обнаружили, что стоимость билетов за рубеж на Новый год (и последующие дни) в среднем за год увеличилась на 68% – до 23,2 тысячи рублей. Выросла цена и на внутренние перелеты – на 28% или до восьми тысяч рублей.

Ранее “Рамблер” рассказывал о загруженности отелей в Сочи в 2023 году.

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