Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд из Москвы

Российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 28 декабря.

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— Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд, аэропорт Утапао. 27 декабря 2022 года состоялся первый прямой рейс Red Wings из Москвы, аэропорт Домодедово в Таиланд аэропорт Утапао. Рейс прибыл в среду, 28 декабря, в Таиланд... На борту первого судна находилось 410 пассажиров — говорится в сообщении.