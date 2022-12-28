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2 часа назад

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд из Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 28 декабря.

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд из Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Red Wings запустила прямые рейсы в Таиланд, аэропорт Утапао. 27 декабря 2022 года состоялся первый прямой рейс Red Wings из Москвы, аэропорт Домодедово в Таиланд аэропорт Утапао. Рейс прибыл в среду, 28 декабря, в Таиланд... На борту первого судна находилось 410 пассажиров — говорится в сообщении.

Планируется, что Red Wings будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению. В сторону Таиланда самолеты начнут летать по вторникам и пятницам, обратно — по средам и субботам. Продолжительность полета составит десять часов, отметили в пресс-службе.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Red Wings,
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