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49 минут назад

Названо самое популярное туристическое направление России в 2022 году

Lenta.ru

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Московская область названа самым популярным туристическим направлением страны в 2022 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Названо самое популярное турнаправление России в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным, турпоток в регион в текущем году увеличился на 57 процентов, составив 22 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга заняла Москва. За год столицу посетили 18 миллионов туристов. В Краснодарском крае отдохнули порядка 17 миллионов человек, в Санкт-Петербурге — 8,1 миллиона, в Крыму — 6,5 миллиона.

В топ-10 востребованных направлений также попали Казань (в регионе побывали 3,3 миллиона человек), Тюменская область (3,3 миллиона), Приморье (3 миллиона), Республика Алтай (2,1 миллиона) и Ставропольский край (1,5 миллиона).

Ранее стало известно, что самой популярной страной для отдыха у россиян в 2022 году названа Турция. Страна возглавила рейтинг с показателем 5,3 миллиона россиян за год. На втором месте оказалась Абхазия, куда отправились 1,1 миллиона соотечественников. В пятерку лидеров также попали ОАЭ, Египет и Таиланд.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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